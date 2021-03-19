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Dünya Koronavirüsün en çok bulaştığı saat belli oldu
Dünya

Koronavirüsün en çok bulaştığı saat belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün en çok bulaştığı saat belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:08:00 -
Koronavirüsün en çok bulaştığı saat belli oldu

ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla koronavirüs salgılayabilecekleri açıklandı.

Bununla birlikte, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

30 bin kişinin testi incelendi

Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD’nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14:00 olarak tespit edildi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük "sirkadiyen" (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

Daha önceki araştırmalarda göstermişti

Daha önce de yapılan influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalar da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini göstermişti.

Araştırmaya katılmayan ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki örneğin burun salgılarımız gibi diğer değişikliklerin de, burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini söyledi.

"Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım"

Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” dedi.

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