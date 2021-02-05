Aşılamanın 21 gün ara ile iki doz halinde yapılmaktadır. Bazı bilim insanları aşı konusunda temkinli olunması gerektiği belirtiyor.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ilk dozun ardından ikinci dozun 21 gün sonra yapılması gerektiğini açıkladı. Belirlenen 21 günlük süre Dünya Sağlık Örgütü tarafından 28 olarak belirlenirken daha sonrasında aşı ile ilgili 21 – 28 gün ara ile ikinci dozun yapılması gerektiği bildirildi.

Koronavirüs’ün 2. doz aşısı gecikirse ne olur?

Söz konusu açıklamaların ardından aşı olacak kişiler, aşının ikinci dozu için belirlenen 28 günlük sürenin aşılması halinde herhangi bir sorun olup olmayacağını merak ediyor. Dünya genelinde merak edilen bu detay üzerine DSÖ ikinci doz aşının uygulanmasının 60 gün süre ile yapılabileceğini, gecikme durumlarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Koronavirüs aşısında ilk dozun önemi nedir?

Almanya’da bulunan Fraunhofer Enstitüsü bilim insanları aşıya ilişkin incelemelerine devam ederken aşının ilk dozunun herhangi bir koruyuculuğunun olmadığı belirtildi. İlk dozun sadece hücreleri uyarmak için uygulandığı ifade edildi.

Özellikle BioNTech ve Pfizer aşısının iki doz halinde uygulandığında tam koruma sağlayacağı açıklanırken diğer aşıların da aynı şekilde iki doz halinde uygulanmadan koruyuculuk sağlamayacağı belirtildi.