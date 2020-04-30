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Aktüel

Koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:30:44 -
Koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü

UŞAK(AA) - Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrasında sağlığına kavuşan sağlık memuru alkışlarla görevine döndü.

Yaklaşık 1 ay önce bazı şikayetler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Mehmet Ceylan'a (42) test yapıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık memuru Ceylan, burada tedavi altına alındı.

Hastanede yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlatarak Banaz Devlet Hastanesindeki görevine mesai arkadaşlarının alkışlarıyla döndü.

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