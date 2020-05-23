Koronavirüsü fırsat bilen İngiliz BBC, turizm üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, dünya genelinde 5 milyonu aşkın insan virüse yakalanırken, 350 bine yakın insan da hayatını kaybetti.

Ülkeler salgının önünü almak için tedbir üzerine tedbir alırken, birçok sektör ekonomik açıdan salgından etkilendi.

Dünya genelinde insan hareketliliği neredeyse durma noktasına, birçok havayolu şirketi iflasın eşiğine gelmişken İngiliz BBC, Türkiye'ye gelen yabancı tursit sayısının düştüğüne dikkat çekti.

Haberde Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemi yabancı turist sayılarına yer verilirken, Türkiye'ye ziyaretçi sayısının Nisan'da bir önceki yıla göre %99.26 azaldığı vurgulandı.

İnsanların, koronavirüs salgını nedeniyle canlarının derdine düştüğü bu dönemde, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının Nisan'da 24,238 kişi olduğu, 2019 yılı Nisan ayında ise bu sayının 3,3 milyon kişiyi aştığını ifade ederek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan İngiliz medya organı tepkilere neden oldu.