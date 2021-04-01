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Sağlık Koronavirüsü atlatan genç, kalp krizinden vefat etti
Sağlık

Koronavirüsü atlatan genç, kalp krizinden vefat etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen genç, kalp krizinden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 20:57:00 -
Koronavirüsü atlatan genç, kalp krizinden vefat etti

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan Kamil Can Soğukpınar (30) 10 gün önce hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya giren Soğukpınar, tedavisine hastanede devam etti. Tedavisi sürdüğü sırada koronavirüsü yenen genç adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kamil Can Soğukpınar'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Evli olan Soğukpınar'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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