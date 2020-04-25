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Dünya

Koronavirüsten Rusya'ya ağır darbe! Günlük kayıp açıklandı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, “Rus ekonomisi koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp.” dedi..

2020-04-25 00:23:00 - 2020-04-25 00:28:50
Koronavirüsten Rusya'ya ağır darbe! Günlük kayıp açıklandı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus devlet kanalı Rossiya 1’e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını ifade eden Reşetnikov, “Rus ekonomisi koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp.” diye konuştu.

Reşetnikov, “Bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak.” dedi.

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