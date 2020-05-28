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Aktüel

Koronavirüsten korunmak için maske taktılar ama otobüse takılarak canlarını hiçe saydılar

İETT otobüsünün arkasına takılan patenli 5 genç trafikte tehlike saçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:46:19 -
Koronavirüsten korunmak için maske taktılar ama otobüse takılarak canlarını hiçe saydılar

İETT otobüsünün arkasına takılan patenli 5 genç trafikte tehlike saçtı. Koronavirüsten korunmak için maske takan gençler patenleriyle otobüse takılıp canlarını hiçe saydılar.


İstanbul Bahçelievler’de patenleriyle yolcu otobüsünün arkasına takılan 5 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Trafikte tehlike saçan gençler yoğun trafiğin olduğu caddede çevredeki diğer araç sürücülerinin tepkilerine aldırış etmedi. Canlarını hiçe sayan gençler bir yandan otobüse takılırken aynı zamanda çevredeki sürücülere de el hareketleri yaparak tehlikeli hareketlerde bulundular.


Gençlerin koronavirüsten korunmak için maske takması ve yaptıkları davranış ile canlarını tehlikeye atması dikkat çekti.

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