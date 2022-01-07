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Ekonomi Koronavirüsten İngiltere inşaat sektörüne darbe
Ekonomi

Koronavirüsten İngiltere inşaat sektörüne darbe

İngiltere’de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi aralık ayında koronavirüsün Omicron varyantı endişesiyle 55,4 seviyesinden 54,3 seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 17:23:00 -
Koronavirüsten İngiltere inşaat sektörüne darbe

IHS Markit/CIPS, İngiltere’nin 2021 yılı aralık ayına ilişkin inşaat sektörü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat sektörü PMI verisi aralık ayında 54,3’e geriledi. Söz konusu PMI verisi Kasım 2021'de 55,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede imalat, inşaat, hizmet sektörlerinin tamamını kapsayan bileşik PMI verisi ise aralıkta 53,6 seviyesine geriledi. Bileşik PMI, Kasım 2021'de ise 57,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde, 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin üzeri ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, “İngiliz inşaat şirketleri, yenilenen salgın kısıtlamaları toparlanmayı engellediği için geçen yılı biraz daha zayıf bir temelde kapattı.” ifadesini kullandı.

IHS Markit/CIPS açıklamasında, inşaat sektöründe geçen yılın aralık ayında tedarik sorunlarının da dikkate değer şekilde azaldığı vurgulandı.

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