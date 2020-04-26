Koronavirüsten etkilenen 'futbol ekosisteminde' tartışma konusu astronomik harcamalar

Büyük Buhran, İkinci Dünya Savaşı ve birçok ekonomik krize rağmen hayatta kalarak ekonomisi bugünkü devasa boyutlara ulaşan futbol dünyası, bu kez koronavirüs sınavıyla karşı karşıya kaldı.

Kitleleri peşinden sürükleyen dünyanın en çok izlenen sporun finansal tarafının salgın sonrası dönüşeceği durum, "futbol ekosisteminde" en çok merak edilen konulardan biri olarak göze çarpıyor.

Salgın sebebiyle maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp, futbolcu ve personel maaşlarında indirime gitti, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Futbol dünyasında Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında kesintiye gitti.

UEFA'nın finansal fair play kurallarının önüne geçemediği futbol dünyasındaki astronomik bedelli harcamalar, bu kez koronavirüsün kıskacına girdi.

Koronavirüsün neden olduğu dünya çapındaki büyük finansal kayıplar, kısa ve uzun vadede futbolda kulüp bütçeleri, menajer ücretleri, oyuncu maaşları ve astronomik bedelli transferlere bakış açısının değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Transfer piyasası köklü bir değişiklik yaşayabilir

Kulüplerin yaşadığı mali kriz dolayısıyla dünya çapında transfer yaklaşımının değişmesi bekleniyor.

Özellikle iflasın eşiğine gelen kulüplerin, en iyi oyuncularını düşük bonservislerle ellerinden çıkarmak zorunda kalması, ihtimaller arasında yer alıyor. Bu sayede transfer piyasasında bonservis bedellerinin genel olarak aşağıya çekilme eğilimi, gündemdeki yerini koruyor.

Kulüplerin gireceği mali krizden dolayı nakit ödemeli transferlerin, yerini takas transferlere bırakması öngörülüyor.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroya kadrosuna kattığı Brezilyalı Neymar'ı tekrar transfer etmek isteyen Barcelona'nın bu rakama çıkmak yerine takas yöntemini devreye sokabileceği öne sürülüyor. İspanya basında çıkan haberlere göre Barcelona, eski oyuncusu Neymar'ın transferini gerçekleştirebilmek için Antoine Griezmann gibi yıldızlarını dahil edeceği takas yöntemini kullanmayı amaçlıyor.

Öte yandan kulüplerin oyuncuları kiralama yöntemine daha çok başvurması da bekleniyor. Yüksek bonservis ve maaş ödemelerinden kaçınmak adına kiralama yöntemine gidilmesi, transfer masasındaki diğer bir seçenek olarak gözüküyor.

Ed Woodward: Transfer piyasası eskisi gibi olmayacak

Manchester United Kulübü Başkan Yardımcısı Ed Woodward, koronavirüs nedeniyle transfer dünyasının eskisi gibi olamayacağını savundu.

Bu konuda kimsenin beklentiye girmemesi gerektiğini ifade eden Woodward, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Transfer piyasası, bu yaz hiçbir kulüp için eskisi gibi olmayacak. Astronomik rakamlarla transfer spekülasyonları yapmak, futbolun karşı karşıya olduğu gerçekleri göz ardı etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Damien Comolli: Kriz uzadıkça kulüpler daha da zora girecek

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Fransız Damien Comolli, salgının önüne geçilememesi halinde kulüplerin içinde bulunduğu krizin daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

İngiltere basınına açıklama yapan Comolli, "Transfer piyasasında daha çok takas ve kiralama görebiliriz. Kulüplerin yapacağı transfer sayısında ve bonservis bedellerinde büyük düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Bu kriz uzadıkça kulüpler finansal açıdan daha da zora girecek. Kulüplerin zor duruma girmesi, oyuncu maaşları ve transfer bedellerinin düşmesine neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Jonas Baer-Hoffman: Gelecek yıllarda büyük ölçüde değişmiş bir transfer piyasası göreceğiz

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffman, transfer piyasasının gelecek yıllarda büyük ölçüde değişeceğini savundu.

Kulüplerin transfer stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirten Baer-Hoffman, "Bu yaz ve belki de gelecek yıllarda büyük ölçüde değişmiş bir transfer piyasası göreceğiz. Oyuncularından maaş kesintisi talep eden kulüplerin, iki ay sonra yapacakları 40-50 milyon avroluk transferleri bu oyunculara açıklayabileceklerini sanmıyorum." şeklinde görüş belirtti.

FIFA ve UEFA'dan kulüplere yardım

Futbolun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, futbol dünyasında yaşanan mali sorunların önüne geçebilmek adına kulüpler için bazı adımlar atmaya başladı.

UEFA, salgının oluşturduğu ekonomik problemler nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi'ne oyuncu gönderen takımlara 70,4 milyon avro ödeme yapacağını açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği duyuruldu.

UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de EURO 2020'ye katılan milli takımlara futbolcu gönderen ekiplere yapılacağı bildirildi.

Futbolcu sözleşmeleri uzatıldı

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin salgın nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

FIFA'dan federasyonlara mali destek

FIFA, salgınla mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Buna göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık para yardımı alacağı ifade edildi.