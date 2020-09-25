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Dünya Koronavirüste ezber bozan araştırma: Daha bulaşıcı oldu ancak öldürmüyor
Dünya

Koronavirüste ezber bozan araştırma: Daha bulaşıcı oldu ancak öldürmüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma; mutasyon geçiren yeni tip koronavirüsün mesafe önlemleri karşısında değişerek muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak öldürücülüğünün ise artmadığına işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:17:00 -
Koronavirüste ezber bozan araştırma: Daha bulaşıcı oldu ancak öldürmüyor

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden artış gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını ortaya koyuyor.

Araştırma dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı. Uzmanlar bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğunu da not etti.

Amerika'da bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görev yapan virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini ifade etti.

Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Dikkat çeken araştırmada uzmanlar; daha bulaşıcı hale gelen koronavirüsün öldürücülüğünün ise artmadığını belirtti.

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