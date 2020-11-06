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Dünya Koronavirüslü cenazeyi öpmüşlerdi! Patriğe kötü haber
Dünya

Koronavirüslü cenazeyi öpmüşlerdi! Patriğe kötü haber

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej koronavirüse yakalandı. Irinej geçen hafta koronavirüsten ölen Piskopos Radoviç'in cenaze törenini yönetmişti. Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabutta bulunan Piskopos'un cesedini onlarca kişi öpmüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:14:00 -
Koronavirüslü cenazeyi öpmüşlerdi! Patriğe kötü haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıkması sonucunda Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu ifade edildi.

Patrik Irinej geçtiğimiz hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.

Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılım göstermişti.

Açık tabut seramonisinin yapıldığı cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.

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