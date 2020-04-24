Koronavirüsle mücadelede kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten cevap geldi

12 ayın sultanı Ramazan, geride bıraktığımız gece kalkılan sahurla başladı. Türkiye, bu sene tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla öncekilerden her şeyiyle çok farklı bir Ramazan geçiriyor.

Pide kuyrukları, teravih namazları, toplu iftarlar... Kısacası koronavirüs salgını dolayısıyla toplu halde bulunulan hiçbir etkinliğe izin verilmezken akıllara ise 'koronasavar' olarak bilinen kolonya ve dezenfektanın oruçluyken kullanımı geliyor.

"Kolonya, parfüm orucu bozar mı?"

Her yıl Ramazan ayında arkadaş ortamlarında konuşulan konulardan biridir "Kolonya, parfüm orucu bozar mı?" kimileri her ihtimale karşı kolonya kullanımına Ramazan'da ara verse de bu sene durum farklı. Çünkü kolonya ve dezenfektan uzmanlar tarafından da koronavirüse karşı kullanımı tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında bu soruya cevap bulunuyor. Hocalar, "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.

"Türklerin gizli silahı: Kolonya"

Fransız haber ajansı AFP, mart ayında son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.