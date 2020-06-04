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Sağlık

Koronavirüsle mücadele ederken başka hastalık patladı! 2 ilimizde ölüler var

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken kene tehlikesi yeniden baş gösterdi. Sivas ve Kayseri'de, KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:12:00 -
Koronavirüsle mücadele ederken başka hastalık patladı! 2 ilimizde ölüler var

Sivas ve Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta çobanlık yapan Afgan uyruklu Rahmetullah Kadiri'yi (22) kene ısırdı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Kadiri, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından 27 Mayıs'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Rahmetullah Kadiri, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadiri'nin cenazesi ailesi tarafından hastaneden alınarak Ankara'ya götürüldü.

Yozgat'tan KKKA şüphesiyle Kayseri'ye sevk edilen 68 yaşındaki kişi kurtarılamadı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, ısıran keneyi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı adam, yakınları tarafından Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Ömer Çekerek, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çekerek'in cenazesi köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA

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