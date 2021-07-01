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Gündem Koronavirüsle mücadele devam ederken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı
Gündem

Koronavirüsle mücadele devam ederken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:14:00 -
Koronavirüsle mücadele devam ederken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan M.A. (41) hayvanların üzerindeki keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

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