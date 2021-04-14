Koronavirüse yakalanmıştı! Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İnce'nin koronavirüs tedavisinin hastanede süreceği bildirildi.
İnce, önceki gün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.