Koronavirüse yakalanmıştı! Macron'un sağlık durumu hakkında açıklama
Fransa Cumhurbaşkanlığı yayımladığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Emmanuel Macron'un durumunun düne göre daha stabil olduğunu bildirildi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyurulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un durumunun düne göre daha stabil olduğu bildirildi.
Macron'un çalışmalarına devam ettiği ve semptomlarının hafif olduğu söylenildi.