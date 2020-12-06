Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü. Peki virüse yakalanmadan önce virüsü ağır geçirip/geçirmeyeceğinizi nasıl anlarsınız?

Covid-19 Genetik Yatkınlık Testi ile öğrenilebiliyor

Koronavirüs belirtileri ve şiddeti her hastada farklılık gösteriyor. Bazı kişiler Covid- 19 için yaş ya da kronik hastalıklar açısından riskli grupta olmamasına rağmen bu hastalığı ağır geçirirken, bazı bireyler ise bu süreci belirtisiz ya da çok hafif atlatıyor.

medstar'ın haberine göre; koronavirüsün ağır geçirilmesinin sebebi, görevi vücutta virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon molekülünün bulunmaması olarak gösteriliyor. Kandan bakılan genetik bir test ile bu konuda şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş tüm gen ve varyasyonların incelenmesi sağlanarak, hastalığı kimlerin ağır kimlerin hafif şekilde geçireceği saptanabiliyor.

Koronavirüs hastalığı ve genler arasında yakın bir ilişki bulunuyor

Bireylerin genetik yatkınlığı ve geçmişi, bu hastalığın seyri konusunda önemli ipuçları veriyor.

Dünyadaki en prestijli bilimsel dergilerden olan Science ve New England Journal of Medicine’da bu calışmalar yayınlanmıştır. Covid- 19’u çok ağır geçiren, yoğun bakım tedavisi görmek durumunda kalan hastalarının bir bölümünde doğuştan gelen genetik mutasyonlara rastlandığı ortaya konulmuştur. Bu hastalarda vücudu virüslerden koruyan ve 10’dan fazla proteinden oluşan Tip 1 İnterferon bulunmadığı tespit edilmiştir. İnterferonlar antiviral etkileri bilinen sitokin grubu proteinlerdendir ve farklı alt tipleri bulunmaktadır. Vücuttaki görevi virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon molekülü, enfeksiyonu tespit ettiği anda bağışıklık sistemi tarafından üretilmektedir. Hastalarda koronavirüsün ağır geçirilmesinin sebebi de Tip 1 İnterferon sinyal ağının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Tip 1 İnterferon sinyal yolağında rol alan 10’dan fazla gen bulunmaktadır. Bu durum, genç ve herhangi bir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır seyreden bir klinik tablo ile yoğun bakımda tedavi gören kişilerin genetik yapıları konusunda önemli ipuçları vermektedir.