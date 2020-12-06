  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:49:00 -
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü. Peki virüse yakalanmadan önce virüsü ağır geçirip/geçirmeyeceğinizi nasıl anlarsınız?

Covid-19 Genetik Yatkınlık Testi ile öğrenilebiliyor

Koronavirüs belirtileri ve şiddeti her hastada farklılık gösteriyor. Bazı kişiler Covid- 19 için yaş ya da kronik hastalıklar açısından riskli grupta olmamasına rağmen bu hastalığı ağır geçirirken, bazı bireyler ise bu süreci belirtisiz ya da çok hafif atlatıyor.

medstar'ın haberine göre; koronavirüsün ağır geçirilmesinin sebebi, görevi vücutta virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon molekülünün bulunmaması olarak gösteriliyor. Kandan bakılan genetik bir test ile bu konuda şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş tüm gen ve varyasyonların incelenmesi sağlanarak, hastalığı kimlerin ağır kimlerin hafif şekilde geçireceği saptanabiliyor.

Koronavirüs hastalığı ve genler arasında yakın bir ilişki bulunuyor

Bireylerin genetik yatkınlığı ve geçmişi, bu hastalığın seyri konusunda önemli ipuçları veriyor.

Dünyadaki en prestijli bilimsel dergilerden olan Science ve New England Journal of Medicine’da bu calışmalar yayınlanmıştır. Covid- 19’u çok ağır geçiren, yoğun bakım tedavisi görmek durumunda kalan hastalarının bir bölümünde doğuştan gelen genetik mutasyonlara rastlandığı ortaya konulmuştur. Bu hastalarda vücudu virüslerden koruyan ve 10’dan fazla proteinden oluşan Tip 1 İnterferon bulunmadığı tespit edilmiştir. İnterferonlar antiviral etkileri bilinen sitokin grubu proteinlerdendir ve farklı alt tipleri bulunmaktadır. Vücuttaki görevi virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon molekülü, enfeksiyonu tespit ettiği anda bağışıklık sistemi tarafından üretilmektedir. Hastalarda koronavirüsün ağır geçirilmesinin sebebi de Tip 1 İnterferon sinyal ağının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Tip 1 İnterferon sinyal yolağında rol alan 10’dan fazla gen bulunmaktadır. Bu durum, genç ve herhangi bir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır seyreden bir klinik tablo ile yoğun bakımda tedavi gören kişilerin genetik yapıları konusunda önemli ipuçları vermektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TAYFUN KAYA

Aydınlatma için teşekkürler, ancak bizi gözünüzde fazla büyütmeyin. Tıp bilgimiz şu an için bunları anlamaya yeterli değil.
  • Yanıtla

Dr. Orhan

gribi ve influenza gribini nasil geciriyorsaniz, ona göre tahmin edebilirsiniz, taki korona biraz daha beter... bagsiklik sistemimiz, ne zaman zorlanir ? kan degerimizin ph degeri düsük oldugu zaman, yani asidik oldugu zaman .... asidik oldugu zaman ne olur ? virüslere ve bakterilere cogalmasi icin uygun ortam olusur, ne kadar cok asidikce kaniniz okadar kolay cogalir, ve vagisiklik sisteminiz cok zorlanir..... kaninizin ph derecesini ona göre yiyecekler yiyerek alkalik tutabilirsiniz, alkalik tutmak icin hangi yöntemler var, kendinz arastirin...... icme suyuna limon veya daha iyisi bikarbonat..... ama dozunu abartmayin, günde maks 2 bardak, ve bir bardaga yarim cay kasigi kadar ancak, fazla yapmayin, ve yemekle beraber icmeyin 45 dakka fark olsun.. ayrica migde ülseri varsa agrida bilir, sebeb bikarbonatin direk zarar verdiginden degil mutasyona ugramis ücreleri öldürdügü icin, yarali bölge aciga ciktigi icin agridabilir...... migde ülseri olanlar daha az icsin ve beraberinde zencefil suyu ile cinko hapi atsin,, migdeyi cabuk yilestirir..... cinko = yeni hücre üretimi icin önemli,,, hatta diger bagisiklik sistemimizin icinde önemli....zencefilde ayni sekiidle faydalidir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog:
Siyaset

Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog: "Sırtına bir heybe koymanı istiyorum"

'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, “Eğer Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının ..
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay