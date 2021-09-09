Koronavirüse yakalandıktan sonra aşı olanlar dikkat! Yeni araştırmadan ilginç sonuç

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve daha sonra aşı olan bazı kişilerin hastalığa karşı inanılmaz derecede güçlü bir bağışıklık kazandığını bildirdi.

Ön baskısı geçen ay yayımlanan bir araştırmaya göre bu kişilerin ürettiği antikorlar o kadar güçlü ki diğer koronavirüslerin yanı sıra endişe nedeni olan 6 varyantı da etkisiz hale getiriyor.

Rockefeller Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten virolog Paul Bieniasz, NPR'ye konuştu ve bu tür bağışıklığa sahip kişilerin "insanları henüz enfekte etmemiş SARS benzeri virüslere karşı da bir dereceye kadar korumaya" sahip olabileceğini söyledi.

Bu durum bilim camiasında "süper insan bağışıklığı" ve "hibrit bağışıklık" gibi farklı isimlerle biliniyor. Geçen ay Science dergisine yazan immünolog Shane Crotty, bunun "etkileyici derecede güçlü göründüğünü" söyledi.

Rockefeller Üniversitesi'nden Theodora Hatziioannou, bağışıklık sisteminin bu yanıtı verdiği kişilerin iyi bir durumda olduğunu bildirdi. NPR'ye konuşan Hatziioannou, "Bu kişilerin kanındaki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ilk koronavirüs SARS-CoV-1'i bile etkisiz hale getirebilir. Bu virüs SARS-CoV-2'den çok ama çok farklı" dedi.

Independent'in haberine göre; bilim insanı Hatziioannou, meslektaşı Bieniasz'le birlikte geçen ay yazdığı çalışmanın bulgularına dair iyimserdi.

"Artık gelecekteki tüm varyantlara karşı koruma sağlayacak bir pan-koronavirüs aşısı bulmaya odaklanan çok sayıda araştırma var. Bulgularımızsa buna zaten sahip olduğumuzu gösteriyor."

Diğer yandan Hatziioannou, ellerindeki verilerin sadece 14 hastadan geldiğini, bu durumun henüz geniş çapta araştırılmadığını da kabul etti. Ancak böyle bir bağışıklığın epey yaygın olduğunu söyledi.

Hatziioannou'nun araştırmasında, 2020'de Kovid-19'a yakalanan ve daha sonra da Pfizer ya da Moderna gibi bir mRNA aşısının her iki dozunu da olan hastalar incelendi.

Bu bireylerin önceki enfeksiyonda oluşturduğu doğal bağışıklık, bağışıklık sistemlerinin virüse karşı koyma becerisini artıran aşıların korumasıyla iyice güçlenmişti.

Bieniasz, "Tüm bu bulgulara dayanarak, bağışıklık sistemi eninde sonunda bu virüse karşı üstünlük sağlayacak gibi duruyor" dedi.

Ve eğer şanslıysak, SARS-CoV-2 nihayetinde bize sadece hafif bir soğuk algınlığı etkisi yapan virüsler kategorisine geçecek.