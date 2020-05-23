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Dünya

Koronavirüse yakalandığı basına sızmıştı! Kadirov'un nerede olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’un Moskova'da olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:49:00 -
Koronavirüse yakalandığı basına sızmıştı! Kadirov'un nerede olduğu ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı haberleri basına sızan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’un Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi gördüğü iddia edildi.

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’un Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi altında olduğu belirtildi.

Sputnik’e konuşan sağlık çevrelerinden bir kaynak, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi gördüğünü söyledi.

Daha önce, Kadirov’un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı haberleri basına sızmıştı. Daha sonra yardımcısı, basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Kadırov’un Kovid-19 enfeksiyonunu önleme ve müdahale merkezinin çalışmalarını bizzat kontrol ettiğini ifade etmişti.

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