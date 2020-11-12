Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Devlet Başkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin sağlık durumuna ilişkin, "Önce eve gitti, ancak sonra daha doğru bir şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak için Feofania'ya (hastaneye) gitmeye karar verdi. Hastalar için daha iyi koşullar mevcut. Ciddi bir şey değil" ifadelerini kullanıldı.

Zelenskiy ile birlikte Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Zelenskiy'nin yardımcılarından 3 üst düzey yetkilinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Ukrayna'da açıklanan son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 45'e, toplam vaka sayısı ise 500 bin 865'e yükseldi.