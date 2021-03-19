Koronavirüse yakalanan Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı. Sayışman yaptığı açıklamada, "Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı. Sayışman apar topar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi hastanede sürecek

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.