  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Koronavirüse yakalanan Reynmen: Yakın zamanda temasa geçtiğim...
Medya

Koronavirüse yakalanan Reynmen: Yakın zamanda temasa geçtiğim...

"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 20:24:00 -
Koronavirüse yakalanan Reynmen: Yakın zamanda temasa geçtiğim...

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Son günlerde artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan İçişleri Bakanlığı 81 ilde yeni tedbirler için düğmeye bastı.

Öte yandan koronavirüs tanınan isimlerde de görülmeye devam ediyor. 

"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bir de uyarıda bulunan Reymen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borrell: Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık
Gündem

Borrell: Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık

"Eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını" dile getiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep B..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı