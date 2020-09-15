Koronavirüse yakalanan Reynmen: Yakın zamanda temasa geçtiğim...
"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.
Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor.
Son günlerde artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan İçişleri Bakanlığı 81 ilde yeni tedbirler için düğmeye bastı.
Öte yandan koronavirüs tanınan isimlerde de görülmeye devam ediyor.
"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bir de uyarıda bulunan Reymen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" ifadelerini kullandı.