Koronavirüse yakalanan Onur Akın hastaneye kaldırıldı
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Onur Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedavisinin hastanede devam edeceğini söyledi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Koronavirüs tedavisi görüyordu
5 gündür koronavirüsle mücadele eden ünlü sanatçı doktorlarının lüzum görmesi üzerine hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Onur Akın'ın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akın şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"