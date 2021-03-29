  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden video yayınladı
Gündem

Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden video yayınladı

Koronavirüse yakalanan ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, yayınladığı bir video ile durumunun iyi olduğunu söyleyerek dua istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:59:00 - 2021-03-29 19:05:23

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Nursaçan, gönderdiği video ile dua istedi.

Koronavirüse yakalandı

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan Hoca dua istedi

Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan Hoca, son durumunu anlattı ve sevenlerinden dua istedi.

Sağlık durumu iyi

Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

Yakınları tarafından yapılan açıklamada, Nursaçan Hoca'nın aşılarını yaptırdığı için koronavirüsü hafif geçirdiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?
Teknoloji

İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Brezilya’nın "NAe São Paulo" uçak gemisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.
Kanal İstanbul’da devlet aklı devrede
Siyaset

Kanal İstanbul’da devlet aklı devrede

Yüz yılın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul, sözde Millet İttifakı tarafından sürekli sabote ediliyor. Hatay’ı ana vatana katan, ..
Açıklaması gündeme oturdu! 'Türkiye ile ilişkileri düzeltelim' mesajı
Dünya

Açıklaması gündeme oturdu! 'Türkiye ile ilişkileri düzeltelim' mesajı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinde gerekli güncellemeler yapması gerektiğini sö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay