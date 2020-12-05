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Gündem Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor
Gündem

Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:40:00 - 2020-12-05 16:13:58
Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun yaşadığı rahatsızlık üzerine geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Tedavisine hemen başlanan Karahasanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde müşahade altına alındı.

Şu sıralarda da hastanede tedavisi devam eden Karahasanoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması için başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor. Akit Medya Grubu Yöneticileri ve çalışanları olarak bizler de değerli büyüğümüz Mustafa Karahasanoğlu’na Rabbimizden acil şifalar diler, kendisini bir an önce tekrar aramızda görmeyi niyaz ediyoruz.

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Yorumlar

S. Çakan

Allah bütün hasta Müslümanlara acilen şifalar versin!
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mehmet aydın

GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN
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