Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun yaşadığı rahatsızlık üzerine geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Tedavisine hemen başlanan Karahasanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde müşahade altına alındı.

Şu sıralarda da hastanede tedavisi devam eden Karahasanoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması için başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor. Akit Medya Grubu Yöneticileri ve çalışanları olarak bizler de değerli büyüğümüz Mustafa Karahasanoğlu’na Rabbimizden acil şifalar diler, kendisini bir an önce tekrar aramızda görmeyi niyaz ediyoruz.