Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama
Başkan Edoğan’ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber Covid-19’a yakalandıklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.