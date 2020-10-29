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Siyaset Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 gün önce apandisit ameliyatı olmuş
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 gün önce apandisit ameliyatı olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 22 Ekim Çarşamba günü Amerikan Hastanesi’nde yarım saat süren operasyonla apandisiti alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 07:54:00 - 2020-10-29 07:55:13
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 gün önce apandisit ameliyatı olmuş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz cuma günü yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İmamoğlu'nun 2 önce ise (22 Ekim Çarşamba günü) Amerikan Hastanesi’nde yarım saat süren operasyonla apandisitinin alındığı bilgisi ortaya çıktı.

Konuyu doğrulayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları söyledi: “Başkanımız geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi’ne kontrole gitti. Karın emarı çekildi. Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi’nde, saat 16.00’da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı. 22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00’de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan’ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı.” (Hürriyet)

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