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Siyaset Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son bilgiyi yardımcısı Selim Temurci paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:28:00 -
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavisine başlanan Davutoğlu genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, karantina sürecinde çalışmalarına evde devam edeceğini söyledi. Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Selim Temurci açıklamalarda bulundu.

"Ara sıra ateşi yükseliyor ama genel sağlık durumu iyi"

Temurci ilk olarak virüsün ciğerlere inmediğini vurgularken, "Ciddi semptomlar göstermiyor. Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi. Kendisine verilen ilaçları almaya devam ediyor ve şu an için çalışmalarını evden yürütüyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak" dedi.

Gelecek Partisi faaliyetlerini durdurdu

Koronavirüs vakalarının 30 binli rakamlara yükseldiğinin altını çizen Temurci Gelecek Partisi'nin bir süre kitlesel faaliyetleri durdurduğunu söyledi. Temurci, partinin üst kademesinin ise toplantılarına alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini aktardı.

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