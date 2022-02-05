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Siyaset Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici paylaşımlar! Böyle alçaklık görülmedi
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici paylaşımlar! Böyle alçaklık görülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bazı Twitter kullanıcıları skandal paylaşımlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 21:34:00 - 2022-02-05 20:57:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, insanlıktan nasibini almayan çevrelerin utanç verici paylaşımları Erdoğan düşmanlığının boyutunu gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı koronavirüsü hafif atlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." demişti.

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Yorumlar

Murad Mardin

Allah cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanı başımızdan eksik etmesin. RABBİM ona eşine ve bütün hastalarımıza şifalar versin. AMİN.
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