Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici paylaşımlar! Böyle alçaklık görülmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bazı Twitter kullanıcıları skandal paylaşımlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, insanlıktan nasibini almayan çevrelerin utanç verici paylaşımları Erdoğan düşmanlığının boyutunu gözler önüne serdi.
Cumhurbaşkanı koronavirüsü hafif atlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." demişti.