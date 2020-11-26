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Gündem Koronavirüse yakalanan Cevat Akşit Hoca taburcu oldu
Gündem

Koronavirüse yakalanan Cevat Akşit Hoca taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Cevat Akşit Hoca ve eşinin taburcu olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:40:00 - 2020-11-26 01:03:53
Koronavirüse yakalanan Cevat Akşit Hoca taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Mustafa Cevat Akşit Hoca ve eşinin taburcu olduğuna dair sevindiren haber geldi.

Koronavirüs tedavisi gören Gaye Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cevat Akşit ve eşinin bugün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Akşit'in cuma günleri akşam 20:30'da devam eden Ramuz el-EHadis derslerinin devam edeceği bildirildi.

Akşit Hoca ve eşi taburcu oldu

Gaye Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi ve muhterem eşi sizlerin duaları sayesinde elhamdülillah bugün taburcu olmuşlardır. Herkese çok teşekkür ederiz.Rabbimiz tüm hastalara hayırlı şifalar versin inşaallah. Cuma akşamı 20:30'da canlı yayın Ramuz el-EHadis dersleri kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Cevat Akşit kimdir?

1938' de Denizli-Yatağan' da doğdu.Henüz dört yaşındayken babası şakir ali ağırbaşlı' yi kaybetti.Annesi havva hanım onu büyütmüştür. İlkokulu bitirdikten sonra iki sene amcası Zühtü Akşit' ten Kur' anı Kerim ve arap dili dersleri almıştır. 1952' de Isparta İmamhatip Okulu'na girdi.

1958 yılında müezzin olarak atama edildiği Fatihzeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü. 1963' te İstanbul şehri yüksek islam enstitüsü ve 1965' te istanbul şehri üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere 2 ayrı fakülteyi birarada bitirdi. 1975' te hekim,1980' de doçent,1988' de islam hukuku profesörü oldu.

Cevat Akşit ana bilim dalı başkanlığı yapmış ve emekli olmuştur. 4 çocuk babasıdır.

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