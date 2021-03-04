Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusuyla ilgili tedirgin eden gelişme
Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den endişelendiren bir haber geldi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci, 10 gün önce virüse yakalandı ve tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Oyuncunun virüsü bu kadar ağır geçirmesinin nedeni de ortaya çıktı.
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, oyuncunun geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de görülen mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Nefes sıkıntısı çeken oyuncunun tedavisine entübe edilmeden devam ediliyor.
Değerleri sınırda olan oyuncunun sağlık durumu da hızla iyiye gidiyor.