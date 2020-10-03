Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı
Beyaz Saray tarafından verilen bilgiye göre, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dün gece Twitter kanalıyla yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi First Lady Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Trump'ın Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.
Antikor kokteyli alıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean P. Conley, ‘antikor kokteyli’ dozu aldığını belirtti.
Trump'ın aldığı ilaçlara ilişkin bilgi veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley’in yazılı açıklamasını paylaşarak, Başkan Trump’ın önlem olarak 8 gramlık bir ‘antikor kokteyli’ aldığını duyurdu. Trump'ın doktoru Başkanın moralinin yerinde olduğunu da belirtti.