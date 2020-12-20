Koronavirüse karşı elektrikli maske

NBC, ABC, Fox News, New York Post ve USA Today gibi medya kuruluşlarının gündeme getirdiği maskenin özellikleri oldukça dikkat çekici. Elektrikle çalışan iki farklı hız ayarına sahip bir turbofana sahip olan maske, bu sayede optimum hava akışı sağlayarak uzun vadede kullanım kolaylığı sunuyor.

Maskelerde 4 katmanlık HEPA filtresi bulunuyor ve maske, havada asılı kalan damlacıkların yüzde 99.97'sini engelleyebiliyor. Maskelerin 0.3 mikrometrelik boyuttaki parçacıkları bile engellediği kaydediliyor. Maskeyi üreten şirket, bu maskenin sadece koronavirüse karşı değil, zararlı hava kirliliği ve sigara kokusunu da engellediğini savunuyor.

Yaklaşık 70 dolara (yaklaşık 534 TL) satılan maskenin 3 yıl kullanılabileceği belirtiliyor.