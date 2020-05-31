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Yerel

Koronavirüse karşı araçlı düğün

Kayseri'de düzenlenen düğüne, davetliler araçlarıyla katıldı. Aracın içinden izlenen düğün töreni ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:50:00 -
Koronavirüse karşı araçlı düğün

Özel bir işletmede sevkiyat müdür yardımcısı olarak çalışan Kemal Kaygın, hayatını bir süredir görüştüğü Kübra Emiroğlu ile birleştirme kararı aldı.

Melikgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan sade nikah töreniyle evlenen çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğünü ise iptal etti. Çift için, Talas ilçesindeki şehir manzaralı açık alanda özel sahne hazırlandı.

Çift, davet üzerine gittikleri alanda araçlarda hazır bekleyen arkadaşları tarafından karşılandı. Arkadaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlardan inmeden onları izledi.

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