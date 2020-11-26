Koronavirüse İBB dopingi! Şoförler pozitif, otobüsler tıklım tıklım

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, "temaslı kişi" olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs şoförüne, 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Dolmabahçe'de trafik polisleri ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirirken araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan 34 GY 2148 plakalı İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Eyüp K'nın "temaslı kişi" olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoföre karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı. Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından olaya ilişkin "Personeline bile sahip çıkamayan, Covid'li şoförü çalıştıran, İstanbulluları tıklım tıklım otobüslerde taşıyan, adeta kaotik bir kurum haline dönen İETT... "Kapanma istiyoruz-vefat tablosu bizi ürkütüyor" diyen #EkoFelaket... Beceriksiz İBB Başkanı COVID-19'dan daha tehlikeli!" dedi.

Skandal ilk değil

Geçtiğimiz günlerde de Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Sefer sayıları tepkilerin odağında

Koronavirüs vaka sayıları üzerinden yanıltıcı açıklamalarla algı peşinde koşan İBB yönetimi, İstanbul'da vakaların hızla artmasına rağmen koronavirüsün yayılma merkezi olan toplu taşımalara ilişkin hiçbir tedbir almaması ve sefer sayılarına arttırmaması nedeniyle tepkilerin odağında.

İmamoğlu Sağlık Bakanlığı'nı suçlamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki ölüm sayısının geçtiğimiz yıllara oranla iki katından daha fazla arttığını ve belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin tutarsız olduğunu belirtmişti.

Bakan Koca belgeleriyle İmamoğlu'na cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ölüm sayılarıyla ilgili iddialarına belge ile yanıt vermişti.

Ölüm belgesini gösteren Koca, her enfeksiyon ölümünün koronavirüs kaynaklı olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi Kovid'se Kovid, yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor" diye cevap vermişti.