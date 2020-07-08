Koronavirüse davetiye çıkaran asker uğurlamanın yasak olduğu il sayısı yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına davetiye çıkaran görüntülerle gündeme gelen asker uğurlama İstanbul'da tamamen yasaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya üzerinden dikkat çektiği tehlikeli görüntülerin ardından Ankara, Bursa ve Mersin'de de asker uğurlamaları yasaklandı.

Alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendi

81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendi.

Ayrıca kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliği talimatlandırıldı.

Asker uğurlamaları için 'kısıtlama' kararı

Öte yandan İstanbul'un ardından son olarak Mersin ve Bursa Valiliğinden yapılan açıklamalarda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının kardeşleri dahil, katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması, askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesitoplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Kırşehir Valiliği de kısıtlama getirdi

Kırşehir Valiliği, kontrolsüz kalabalık oluşmaması için asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, "kontrollü sosyal hayat" dönemine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ve eğlenceleri düzenlendiğinin gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Asker uğurlama töreni kurallarına uymama cezası ne kadar?

Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.” Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulanacağına dair açıklama yapılmadı.

Avukat Rezan Epözdemir maske takmayanlara idari para cezalarının uygulanacağını söyleyerek, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira olacak. Kendisine uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler bu cezaya itiraz edebilir. Cezanın tebliğ edildiği andan itibaren itiraz süresi 15 gündür ve bu itiraz Sulh Ceza Hakimliklerine yapılır” dedi.

1 yıla kadar hapis cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre de ceza kesilebileceğini anlatan Epözemir, “Bu madde,'bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranmayı' düzenlemiş. Buna göre bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada kanun koyucunun suç olarak düzenlediği eylem bireysel karantina tedbirine aykırı davranan faili cezalandırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde asker uğurlama törenlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

-Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz.

-Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz.

-Böyle bir uğurlama olduğu anda toplayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık.

-Bunlar bize rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez.

-Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken, tedbirleri elden bırakmayacağız.

Asker uğurlamalarının yasak olduğu iller

Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Bursa ve Kırşehir Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.