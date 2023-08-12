Koronavirüs'de korkutan rapor! Fransa resmen yeni gelişmeyi ilan etti: Eris virüsü için harekete geçti!

Fransa'da, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) hızla yayıldığına dair endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yaz tatili sezonunun gelmesiyle birlikte Eris varyantının ülke genelinde yayılmasının arttığı gözlemleniyor.

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Fransız Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Eris vakalarındaki artışın tüm bölgelerde hissedildiği, ancak en yüksek artışın özellikle popüler tatil bölgelerinde kaydedildiği belirtiliyor. Nouvelle Aquitaine, Occitanie ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde pozitif vaka sayılarında özellikle dikkat çekici bir artış yaşandığı görülüyor.

Yaş Gruplarına Göre Artış

Son günlerde hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuranların sayısında artış görülüyor. 15 ila 74 yaş arası bireylerde, bir önceki haftaya göre Covid-19 şüpheli vakalarında %25 artış olduğu belirtiliyor. Özellikle 74 yaş üstü bireylerde %34 ve iki yaşın altındaki bebeklerde ise %56'lık bir artış yaşandığı vurgulanıyor.

Tatil Sezonunun Etkisi

Tatil bölgelerindeki insanların sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinin Eris varyantının hızlı yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor. Festivaller, etkinlikler ve toplu buluşmalar, Eris'in yayılma hızını artırabileceği gibi yeni vakaların üçte birinden fazlasının, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris ile ilişkili olabileceği belirtiliyor.

DSÖ Raporu ve Eris Varyantı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Ağustos'ta Eris varyantıyla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, önceden "gözlem altındaki varyant" olan Eris'in statüsünün "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirildiği ve yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu ifade ediliyor. 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numunenin paylaşıldığı vurgulanıyor.

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Küresel Düzeydeki Halk Sağlığı Riski

Mevcut kanıtlara göre, Eris varyantının oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer Covid-19 varyantlarının risk seviyesine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendiriliyor. Eris'in özellikleri nedeniyle küresel düzeyde yayılma potansiyeline sahip olduğu ve vakalardaki artışa neden olabileceği de öne çıkıyor.

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