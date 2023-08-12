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Dünya Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!
Dünya

Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 18:10:00 - 2023-08-12 18:15:48
Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Rusya'da hareketli anlar! Vatandaşlar, olan biteni basından şaşkınlıkla izledi, sadece Türkiye'nin değil, dünya çapında ses getirdi, gündeme bomba gibi düştü. Şok eden gelişme: 2 ölü var diyerek Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde eğitim uçuşu sırasında Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Kaliningrad'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uçakta mühimmat olmadığı, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı olarak bilinen Kaliningrad, Baltık Denizi'nde NATO devletleri Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus ordusu, Su-30 savaş uçağını Ukrayna'daki savaşta yoğun bir şekilde kullanıyor.


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