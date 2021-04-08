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Sağlık Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? CDC direktörü açıkladı
Sağlık

Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? CDC direktörü açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüsün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den daha az olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:51:00 -
Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? CDC direktörü açıkladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

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