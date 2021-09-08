Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi'nin hasta kayıtları şok etti! Entübe 6 hastanın 5'i aşılı!

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Kocaeli Halk Gazetesi, Gebze Devlet Hastanesi'nin Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi'ne ait hasta kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Basına sızan hasta kayıtlarında, Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi ile serviste yatan hastaların çoğunluğunun hem Sinovac hem de 66 hastanın yer aldığı covid'li hasta yoğun ve pandemi servisi listesinde sadece 23 hasta aşısız iken 43 hasta ise hem Sinovac hem Biontech aşısı olmuş kişilerden oluşuyor.

Entübe olan 6 hastanın 5'i aşılı!

Hastanenin 30.08.2021 tarihli Covid-19'dan yatan hastalar ayrıntılı listesinde entübe olmuş 5 hastanın 2'si iki doz Sinovac, 1'i 3 doz Sinovac, 1'i de 3 doz Sinovac ve 1 doz Biontech aşısı olmuş iken sadece 1 hasta aşısız olarak yer alıyor.

Kaynak: Kocaeli Halk Gazetesi