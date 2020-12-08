Koronavirüs yeni yasaklar | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Her gün yüzün üzerinde vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Yeni hasta sayısı, vaka sayısı, ağır hasta sayısı ise artıyor. Vatandaşlar yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, seyahat yasağı gelir mi?

Koronavirüs yeni yasaklar gelir mi? | Seyahat yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasaklarının olduğu gün ve saatlerde şehir dışına çıkmak için seyahat izin belgesi gerekiyor. Söz konusu saat diliminde seyahat yasağı kısmi olarak uygulanıyor. Ancak yasağın olmadığı sürelerde şehir dışına çıkmak yasak değil. Vatandaşlar seyahat yasağının kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğini araştırıyor.

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'nin plato çizmeye başladığını belirtti.

İlhan, "Zorunluluk ya da görev dışında seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir. İlla bir yasağa da gerek yok. Toplum bu konuda hassas olmalı. İller arası seyahat haziran ayına kadar yasaktı biliyorsunuz. Yazın gelmesi ve yasağın kalkması ile salgın Anadolu'da da yaygın hale geldi. Tekrarı yaşanmaması için zorunlu haller dışında bir yere kıpırdamamalı. Ayrıca akşam sokağa çıkma kısıtlamaları belki daha da daraltılabilir. Ama önemli olan bu aşamaya gelmemek. Çekirdek aile ile bir süre daha evde kalmak ve ziyaretçi kabul etmemek gerekiyor. Bunu başarabilirsek salgının üstesinden gelebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Son birkaç gündür bizim fakülteye başvuranların sayısında da göreceli bir azalma gözlemliyoruz. Bunun kalıcı olması için 2 yol var. İlki toplumun kurallara uyması. İkincisi de kamusal anlamda alınacak ekstra önlemler. Ben ikincisine gerek kalmaması için ilk kuralın önemine vurgu yapmak isterim. Çünkü bu yasaklar bizlerin sağlığı için. Mesela şu an! Sizinle konuşurken camdan bakıyorum. Sokağa çıkma yasağı devam etmekte! Ama sitenin bahçesinde ve hemen dışarıdaki yürüme yollarında bir kalabalıklaşma, banklarda koyu bir sohbet var. Oysa zorunlu haller dışında sokağa çıkılmamalı" diye konuştu.