  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüs yeni vaka sayısı | Koranavirüs en çok hangi illerde var

Koronavirüs son durum güncel |Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından “Evde kal” çağrılarına uyulmasıyla mart ayı sonunda vakalar azalmaya başladı. Ancak yaz aylarında maske mesafe kurallarına uymayanlar vakaların artmasına yol açtı. Bu sebeple vatandaşlar özellikle son günlerde sık sık koronavirüs yeni vaka sayısı, koronavirüsten şimdiye kadar kaç kişi öldü, koronavirüs son durum, koronavirüs iyileşen sayısı konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 21:43:00 -
Koronavirüs yeni vaka sayısı | Koranavirüs en çok hangi illerde var

Koronavirüs salgını her gün dünyanın dört bir yanında binlerce can alıyor. Ülkemizde de vakalar kurban bayramının ardından yükselmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar her gün internette “Koronavirüs güncel tablo” konusunu araştırmaya başladı. İşte, son durum.

Koronavirüs yeni vaka sayısı | Koranavirüs en çok hangi illerde var

9 Ağustos Pazar günü 1182 kişiye yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı ise 240 bin 804’e yükseldi. Salgın sebebiyle aramızdan ayrılanların sayısı 5 bin 844’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yakın zamanlarda vaka sayılarının arttığı illerimizden Gaziantep'te bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde on düştü" dedi.

Ayrıca Bakan Koca 25 ilde son iki günde entübe hasta bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan Bakan Koca en çok vaka görülen illerle ilgili bilgi de verdi. Koca, “Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına oranla Türkiye genelinde 1,3 kat yükseldi. İller bazında artışların bazıları şöyle: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır” dedi.

Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?
Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?

Korona Virüs

Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?

Okullar ne zaman açılıyor son açıklama
Okullar ne zaman açılıyor son açıklama

Eğitim

Okullar ne zaman açılıyor son açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'
Dünya

Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'

ABD’de yayın yapan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, Suud..
Altın için önemli uyarı
Ekonomi

Altın için önemli uyarı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük yatırımcıyı gram altın ve çeyrek altına yönlendirirken, kuyumcular odasından vatandaşlara uyarılar geld..
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı