Koronavirüs salgını her gün dünyanın dört bir yanında binlerce can alıyor. Ülkemizde de vakalar kurban bayramının ardından yükselmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar her gün internette “Koronavirüs güncel tablo” konusunu araştırmaya başladı. İşte, son durum.

Koronavirüs yeni vaka sayısı | Koranavirüs en çok hangi illerde var

9 Ağustos Pazar günü 1182 kişiye yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı ise 240 bin 804’e yükseldi. Salgın sebebiyle aramızdan ayrılanların sayısı 5 bin 844’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yakın zamanlarda vaka sayılarının arttığı illerimizden Gaziantep'te bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde on düştü" dedi.

Ayrıca Bakan Koca 25 ilde son iki günde entübe hasta bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan Bakan Koca en çok vaka görülen illerle ilgili bilgi de verdi. Koca, “Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına oranla Türkiye genelinde 1,3 kat yükseldi. İller bazında artışların bazıları şöyle: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır” dedi.