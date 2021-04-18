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Gündem Koronavirüs verilerinde üzücü rakamlar: Vefat sayısı 300'ün üzerinde!
Gündem

Koronavirüs verilerinde üzücü rakamlar: Vefat sayısı 300'ün üzerinde!

18 Nisan 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 20:38:00 -
Koronavirüs verilerinde üzücü rakamlar: Vefat sayısı 300'ün üzerinde!

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Vefat sayısı maalesef 300'ün üzerinde!

Buna göre; 18 Nsan Pazar günü 301 bin 243 test yapılırken, 55 bin 802 yeni vaka, 3 bin 101 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 318 vatandaşımız koronavirüs sebebi ila hayatını kaybederken, 43 bin 856 hasta da iyileşti.

Dün vaka sayısı 60 bin'in üzerine çıkmıştı

17 Nsan günü vaka sayısı ilk 60 binin üzerine çıkmıştı.

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Yorumlar

inanmiyoruz

inanmiyoruz
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Abdusselam

Allah ın adı ile Rahman Rahim. ALLAH TEALA, ÇOCUKLARA VE HAYVANLARA MERHAMET EDE, BU AFATI, ÜLKEMİZDEN VE TÜM İSLAM ÜLKELERİNDEN BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM İNSANLIKTAN DEF Ü REF ETSİN. AMİN Bİ HURMETİ TAHA VE YASİN. 18.04.2021 ABDUSSELAM EFE.
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