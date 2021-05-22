Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş umut veriyor
Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
22 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısı 9 binin altında!
Buna göre; 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü 216 bin 658 kişiye test yapılırken, 8 bin 697 yeni vaka, 835 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 231 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybderken, 14 bin 472 hasta da iyileşti.