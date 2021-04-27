Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı yine yükselişe geçti!

27 Nisan 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı yeniden 40 bin'in üzerine çıktı!

Buna göre; 27 Nisan Salı günü, 282 bin 192 test yapılırken, 43 bin 301 yeni vaka, 2 bin 703 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, koronavirüs sebebi ile 346 vatandaşımız hayatını kaybederken, 45 bin 592 hasta da iyileşti.

26 Nisan Pazartesi koronavirüs verileri: