Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı yine yükselişe geçti!
Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan 2021 Salı gününün koronavirüs verilerini paylaştı.
27 Nisan 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısı yeniden 40 bin'in üzerine çıktı!
Buna göre; 27 Nisan Salı günü, 282 bin 192 test yapılırken, 43 bin 301 yeni vaka, 2 bin 703 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, koronavirüs sebebi ile 346 vatandaşımız hayatını kaybederken, 45 bin 592 hasta da iyileşti.
26 Nisan Pazartesi koronavirüs verileri: