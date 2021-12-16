Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş

16 Aralık 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

167 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 354 bin 3 test yapılırken, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi. 167 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 16 Aralık 2021 Perşembe günü 25 bin 664 kişi iyileşti.

Bakan Koca sosyal medyadan uyardı!

Twitter hesabından koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma uyarısına devam etti:

"2020 Martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."