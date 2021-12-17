Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' açıklaması

17 Aralık 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

190 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Buna göre, son 24 saatte 354 b,n 857 test yapılırken, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi. 190 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 17 Aralık 2021 Cuma günü 24 bin 245 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' açıklaması!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozunun varyantlara karşı koruyucu özelliği olduğunu belirterek, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.