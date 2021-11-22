Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca: Salgın hayatın bütün alanlarını zayıflatıyor
Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
22 Kasım 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
'Aşınızı zamanında olun'
Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." dedi.