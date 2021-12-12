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Sağlık Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca, Omicron'a yakalanan 6 kişinin sağlık durumunu açıkladı
Sağlık

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca, Omicron'a yakalanan 6 kişinin sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 19:30:00 - 2021-12-12 19:49:50
Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca, Omicron'a yakalanan 6 kişinin sağlık durumunu açıkladı

12 Aralık 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

182 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 345 bin 754 test yapılırken, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. 182 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 12 Aralık 2021 Pazar günü, 22 bin 648 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron tespit edilen vatandaşlarımızın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

'Durumları hafif'

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir." diyen Koca, "Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.

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