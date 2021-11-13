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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca: Karar vermeniz yeterli
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca: Karar vermeniz yeterli

Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 19:33:00 - 2021-11-13 19:40:08
Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca: Karar vermeniz yeterli

13 Kasım 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

215 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 347 bin 426 test yapılırken, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi. 215 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü 25 bin 254 hasta iyileşti.

'Karar vermeniz yeterli'

Koronavirüs verilerinin paylaşılmasından sonra 'aşılanma' çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

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